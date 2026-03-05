L'assenza di Lautaro si avverte anche in zona gol e non solo a livello diretto. Come sottolinea oggi il Corsport, infatti, senza il capitano anche le altre punte faticano a segnare. E non solo.

Dal ko di Bodo, dove si fece male il Toro, si sono disputate 4 partite: l’Inter ha fatto 5 gol di cui ben 4 da calcio piazzato con un rigore e il tris sulla specialità della casa da calcio d’angolo. "L’unica gioia su azione è arrivata grazie alla perla al volo di Dimarco contro il Genoa sabato scorso - si legge -. Se in termini di risultati sono arrivati due successi in campionato, un pareggio in Coppa Italia e la sconfitta nel ritorno di Champions, la produzione offensiva inevitabilmente ne sta risentendo con la media gol che è scesa a 1,25 per partita senza che Pio Esposito, Thuram e Bonny (a sua volta fermato da un infortunio) siano ancora riusciti a trovare la via della rete in assenza dell’argentino". Un dato eloquente.