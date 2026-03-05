Direttamente dal suo profilo X, Aldo Serena ha voluto fare una precisazione in merito alla dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Fulvio Collovati, suo compagno di squadra all'Inter, che si è attribuito la paternità del gol segnato in un derby di Milano del 6 novembre 1983: "La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla 'Domenica Sportiva, che ha dato il goal a me perché l’ho toccata per ultimo - scrive l'ex bomber nerazzurro -. Io non sono neanche andato in sala stampa, mentre tu sei corso subito dopo la partita dai giornalisti. Mai fatto questioni, solo la verità".

