Gianluca Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri per Milan-Inter, partita di cartello della 28esima giornata di Serie A, in programma domenica sera, a San Siro (kick-off ore 20.45). L'arbitro della sezione di Roma 1 avrà come collaboratori in campo Giovanni Baccini e Alessio Berti, con Matteo Marchetti nel ruolo di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con Milano Rosario Abisso e Marco Di Bello. 

Sezione: Focus / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 12:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
