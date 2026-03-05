Gianluca Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri per Milan-Inter, partita di cartello della 28esima giornata di Serie A, in programma domenica sera, a San Siro (kick-off ore 20.45). L'arbitro della sezione di Roma 1 avrà come collaboratori in campo Giovanni Baccini e Alessio Berti, con Matteo Marchetti nel ruolo di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con Milano Rosario Abisso e Marco Di Bello.