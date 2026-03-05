I tifosi dell’Inter hanno scelto: Piotr Zielinski è il Player of the Month del mese di febbraio. Il polacco ha segnato due gol importanti che lo hanno portato a raggiungere l’importante traguardo personale per il mese appena concluso.

Due gol importantissimi e giocate sontuose

Zielinski è il @BetssonSport #POTM di febbraio pic.twitter.com/l32VClK07r — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 5, 2026