I tifosi dell’Inter hanno scelto: Piotr Zielinski è il Player of the Month del mese di febbraio. Il polacco ha segnato due gol importanti che lo hanno portato a raggiungere l’importante traguardo personale per il mese appena concluso.

Sezione: News / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 14:37
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
