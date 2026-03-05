Ospite sulle frequenze di Radio Sportiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è espresso così sul tema arbitrale, sempre caldissimo in Italia: "Mi è spiaciuto vedere l'accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri, è stata una cosa esagerata - le parole del dirigente neroverde -. Gli arbitri sbagliano come i giocatoti e i dirigenti. Il VAR va migliorato, deve intervenire solo nelle occasioni evidenti per sanare errori importanti. Le decisioni devono essere degli arbitri, nel bene e nel male. Il gioco deve essere più scorrevole, più divertente. Quando ci sono situazioni in cui i giocatori fanno degli errori, come nel caso di Bastoni, è chiaro che il VAR debba intervenire anche sugli atleti stessi".

Parlando del proprio futuro, Carnevali ha aggiunto: "Ho la fortuna di lavorare in un grande club, con una grande proprietà. Poi, chiaramente, tutti abbiamo delle ambizioni, è normale che prima di fare determinate scelte devi pensarci mille volte. Si vedrà".