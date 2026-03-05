Giorno libero per i giocatori dell’Inter, mentre lo staff tecnico di Cristian Chivu è comunque al lavoro ad Appiano Gentile per pianificare gli allenamenti dei prossimi giorni in vista del derby contro il Milan.

A spiegare la scelta è stato Matteo Barzaghi a Sky Sport: "L'Inter ha giocato 41 partite finora e la squadra in questa fase è un po' mentalmente stanca e si è visto nell'eliminazione in Champions. In altre occasioni aveva dato giorni di riposo alla vigilia. Non ragiona per preconcetti. Chivu è istintivo e agisce in base a quello che vede e ha deciso per il giorno di riposo".

La squadra tornerà ad allenarsi domani ad Appiano Gentile per iniziare concretamente la preparazione alla sfida contro i rossoneri.