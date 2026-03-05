"Derby decisivo? Se dovesse vincere l’Inter sì, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A". Così Andrea Ranocchia si esprime riguardo al prossimo derby della Madonnina, dalle colonne di Tuttosport.

"Strascichi dalla Champions per l'Inter? Non credo. Parliamo di una squadra forte, solida, con un organico ampio e di alto livello. Non è un’Inter da ricostruire, penso anche al grande vantaggio che ha in campionato. Sicuramente la Champions è un obiettivo, per una squadra come l’Inter. Ma bisogna anche considerare che è una competizione complicata: non tutti gli anni si può pensare di arrivare in fondo come successo di recente".

"Chivu? Ho avuto la fortuna di giocare insieme a lui e di vederlo allenare la Primavera quando ero all’Inter: non ho mai avuto dubbi su di lui. L’assenza di Lautaro? Pesa. Però l’Inter ha una rosa così ampia e forte da poter trovare soluzioni. Pio Esposito? Sta facendo un grandissimo campionato, è un ragazzo che sta esplodendo e che continuerà a crescere. Me lo auguro sia per l’Inter sia per la Nazionale".