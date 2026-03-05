Sarà un'Inter improntata al palleggio quella che si vedrà domenica sera nel derby di Milano. Almeno sulla carta, come riporta oggi Tuttosport, visto che Cristian Chivu dovrebbe schierare insieme Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski dal 1'. Il turco tornerà così in campionato da titolare dopo aver saltato cinque partite per infortunio, una per squalifica e aver disputato due gare da subentrante.

Intanto, dopo il giorno di riposo concesso oggi da Chivu alla squadra, domani si tornerà ad allenarsi e Bonny (che ieri era ancora a parte) dovrebbe riprendere a lavorare in gruppo.