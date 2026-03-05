Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Chivu ha già scelto gli undici da mandare in campo nel derby di domenica sera. Secondo il quotidiano romano, infatti, tutte le decisioni del tecnico romeno avute nelle ultime partite erano orientate ad arrivare al match con il Milan nella miglior condizione possibile dei titolari attuali.

Incamerati i recuperi di Calhanoglu e Dumfries, a Chivu resta un solo grande assente: Lautaro, vittima del sintetico norvegese. "C'è un unico piccolo dubbio a centrocampo, con Mkhitaryan che potrebbe insidiare Calhanoglu, anche lui appena rientrato e non scintillante l’altra sera nell’andata della semifinale di Coppa Italia - si legge -. La sensazione, però, è che il turco si accomoderà regolarmente in cabina di regia e che Zielinski, dopo avergli tenuto il posto al caldo per alcune settimane, si sposterà sul centro sinistra. Del resto, in questa stagione, il polacco si è preso la scena e, al di là dei gol segnati (6 tra campionato e Champions), è uno dei fattori dell’Inter di Chivu".

Per il resto, grazie a un turnover studiato ad hoc per arrivare a domenica, in campo tutti i migliori e quelli che stanno meglio. Quindi Akanji in difesa tra Bisseck e Bastoni, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce e Thuram-Esposito di punta. A metà campo tornerà pure Barella, rimasto a guardare in coppa. Bonny è recuperato e sarà in panchina.