"Scudetto? Credo che ormai sia una formalità per l'Inter". A sostenerlo è Fabio Lupo, ex direttore sportivo, tra le altre, di Palermo, Torino e Sampdoria, nel corso di un'intervista con Tuttomercatoweb.com.

Per Lupo sono più i meriti della squadra di Chivu che i demeriti delle altre pretendenti al trono di campione d'Italia: "Il Napoli ha delle attenuanti, ma credo che l'Inter, nel complesso, abbia fatto molto bene".