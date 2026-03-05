"Pronostico per il Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric". Luca Antonini, a Tuttosport, non fa mistero su chi tiferà nella stracittadina. "L’Inter è più forte, ma con Allegri i rossoneri sanno come preparare le partite importanti e possono giocarsela. Da questo Derby il Milan non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare".

"Cosa manca al Milan per raggiungere il livello dell’Inter? Un top player davanti. I nerazzurri hanno Lautaro che è l’anima della squadra e segna 20 gol all’anno. Al Milan non c’è uno così. Poi con la Champions serve più di un grande attaccante, vedi l’Inter che ha Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny. Dimarco? Federico ormai è un top player e quest’anno che non esce sempre al sessantesimo è diventato ancor più micidiale".