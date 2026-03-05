Nell'intervista rilasciata a Cronache di spogliatoio, Raphael Varane parla anche del futuro di Nico Paz e di Fabregas. "Se abbiamo paura di perderli a fine stagione? Vi dico una cosa… Innanzitutto a Nico dico che deve scegliere la soluzione che lo rende felice, deve stare dov’è contento. Ha l’opportunità di rendere la propria carriera emozionante. Ma no, non posso dirti niente sul Real Madrid! Amo troppo il Real… non toccatemelo".

"Cesc invece è un allenatore unico, devo dargli un grande merito: è stato bravissimo a capire subito cosa volesse dal suo post-carriera. Il primo anno e mezzo solitamente è complicatissimo", dice ancora il francese.