Non è piaciuto a Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, il clima che si è creato attorno ad Alessandro Bastoni, fischiato sia sul campo del Lecce che su quello del Como, dopo la simulazione nel derby d'Italia che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu: "Credo che la reazione sia stata decisamente esagerata - ha detto il numero uno dell'AIC alla presentazione della terza edizione di 'Women4Football' -. Nonostante Alessandro abbia ammesso l'errore, continua a subire un accanimento eccessivo, dovuto probabilmente alla sua grande esposizione mediatica: è uno dei nostri calciatori più importanti e gioca nella squadra attualmente in testa alla classifica. Situazioni simili si sono verificate anche in passato con altri ragazzi, ma sono convinto che l'integrità dimostrata nella sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga ,prevarrà sulle polemiche".

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 15:20 / Fonte: tuttomercatoweb.com
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.