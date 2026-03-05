Non è piaciuto a Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, il clima che si è creato attorno ad Alessandro Bastoni, fischiato sia sul campo del Lecce che su quello del Como, dopo la simulazione nel derby d'Italia che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu: "Credo che la reazione sia stata decisamente esagerata - ha detto il numero uno dell'AIC alla presentazione della terza edizione di 'Women4Football' -. Nonostante Alessandro abbia ammesso l'errore, continua a subire un accanimento eccessivo, dovuto probabilmente alla sua grande esposizione mediatica: è uno dei nostri calciatori più importanti e gioca nella squadra attualmente in testa alla classifica. Situazioni simili si sono verificate anche in passato con altri ragazzi, ma sono convinto che l'integrità dimostrata nella sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga ,prevarrà sulle polemiche".