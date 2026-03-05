Uscito malconcio da Cremonese-Milan di domenica scorsa, Davide Bartesaghi, questa mattina, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, a Milanello, dove il resto del gruppo ha continuato la preparazione del derby contro l'Inter.

Nel Centro Sportivo di Carnago, si è visto anche Matteo Gabbia, che ha voluto mostrare la sua vicinanza ai compagni di squadra visto che sarà costretto ai box per un mese dopo l'operazione a cui è stato sottoposto, a Londra, martedì scorso, per risolvere un problema di ernia inguinale. Lo riporta MilanNews.it.