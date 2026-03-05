"In relazione alle varie notizie circolanti sul web relative a quanto accaduto verso il designatore AIA Gianluca Rocchi al termine della gara odierna allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese Calcio 1908 desidera precisare che la contestazione da parte del pubblico locale è avvenuta senza alcun minimo episodio di violenza o aggressione come invece da più fonti paventato". Questa è la posizione ufficiale del club toscano dopo quanto successo ieri sera, dopo il 3-3 contro il Catanzaro nel match valido per la 28esima giornata di Serie B.

"Al termine della partita, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l' esterno dell'impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza presenti - si legge ancora nella nota -. Ad ogni modo, la Dirigenza di Carrarese Calcio 1908 ha immediatamente espresso personalmente - e qui intende ribadire pubblicamente - la propria vicinanza e stima al Designatore arbitrale Rocchi, cogliendo l'occasione per ribadire la propria totale contrarietà ad ogni fenomeno che superi i limiti della educata discussione e della civica tolleranza".