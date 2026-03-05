Willis, società del gruppo WTW, continuerà a ricoprire il ruolo di Official Insurance Broker Partner dell'Inter fino al termine della stagione 2027/28. Lo ha annunciato il club milanese in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

"La prosecuzione della collaborazione, in essere da diversi anni e trasformata in partnership a inizio del 2025, conferma ancora una volta la forte sintonia tra l’Inter e Willis, leader nel settore della consulenza e del brokeraggio assicurativo - si legge -. Un percorso condiviso che riflette valori comuni e un costante impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nello sport.

Nel corso delle prossime tre stagioni, Willis continuerà a mettere a disposizione del Club competenze specialistiche e soluzioni avanzate, fornendo consulenza strategica e servizi di advanced analytics in materia di gestione del rischio, intermediazione assicurativa e riassicurativa.

L’obiettivo è contribuire a ottimizzare la gestione dei rischi del Club, attraverso accurate analisi quali-quantitative e una governance per la ritenzione e il trasferimento dei rischi, tenendo conto delle sfide uniche del mondo dello sport e dei suoi valori.

Il rinnovo della partnership con Inter si inserisce inoltre nel percorso che condurrà alla celebrazione dei 200 anni di storia di WTW nel 2028, offrendo una piattaforma di collaborazione e opportunità esclusive di networking e coinvolgimento in un contesto internazionale di prestigio".

“Il rinnovo della partnership con Willis conferma il valore di una collaborazione costruita nel tempo, fondata su competenze, visione strategica e capacità di innovazione. Per noi è fondamentale consolidare un ecosistema di partner di eccellenza che possano supportare l’Inter nel percorso di crescita; la prosecuzione dell’accordo con Willis, brand leader nel proprio settore a livello internazionale, si inserisce perfettamente in questa visione", il commento di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer FC Internazionale Milano.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con FC Internazionale Milano, una realtà che rappresenta performance, ambizione e visione globale. Il nostro ruolo di Official Insurance Broker Partner conferma l’impegno costante di Willis nel mettere a disposizione competenze specialistiche e soluzioni avanzate e innovative a supporto della gestione dei rischi in contesti sempre più complessi e dinamici”, ha aggiunto Marco Antonio Colonna, Co-Amministratore Delegato Willis Italia S.p.A.

“Per chi, come me, vive con passione i colori nerazzurri, questo rinnovo ha anche un forte significato personale e rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio poter accompagnare l’Inter nel suo percorso di crescita e successi", la chiosa di Michele Zalateo, Vice Direttore Generale Willis Italia S.p.A.