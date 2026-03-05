Niclas Fullkrug non sta più nella pelle e conta i minuti che lo separano dal primo derby di Milano nella sua carriera: "Sono sempre felice di entrare a San Siro, non vedo l’ora di giocare il mio primo derby di Milano, uno dei derby più grandi del mondo. Lo sto aspettando", ha raccontato il centravanti tedesco a CBS Sports Golazo. Prima di parlare del suo feeling con il mondo rossonero, sbocciato in pochissimo tempo: "Amo il club. Sono davvero grato di poter giocare per questa squadra. Non so perché, ma il legame che ho con i tifosi e con il club è già profondo. Sono felice di essere qui", le parole dell'ex Borussia Dortmund.