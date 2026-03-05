Pio Esposito insegue domenica contro il Milan un'altra prima volta, quella del gol nel derby di Milano, come ricorda oggi Tuttosport. All'andata scese in campo solo per 5' più recupero e vinsero i rossoneri, 1-0. Da allora non solo è cambiata la classifica, col +10 attuale dell'Inter sui rossoneri, ma anche lo status di Esposito, che comincia anche ad affrontare le prime critiche proprio in virtù di quel che ci si aspetta da lui.

In passato il ragazzo ha segnato ai rossoneri nelle categorie giovanili: perse andata e ritorno nell'Under 17 nel 2021/22, ma segnò e lo stesso fece nel Primavera 1 del 2022/23: prima mise segno un assist all'andata per Owusu e poi segnò la prima rete del 2-2 al ritorno. In panchina c'era Cristian Chivu.