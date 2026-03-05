Christian Vieri prende la parola attraverso le colonne de La Repubblica per parlare del derby di Milano. "L’Inter ha un passo impressionante in campionato. Sono due squadre forti e il derby resta sempre una partita speciale: può succedere di tutto. Bisogna essere concentrati. L’Inter deve ricordarsi che il Milan l’ha battuta negli ultimi anni togliendole dei trofei. Serve una grande partita".

"L’Inter - prosegue Bobo - è messa molto bene, ha più giocatori che stanno facendo benissimo. Pio Esposito è esploso quest’anno, Bonny sta facendo bene. Le parole di Leao? La vita e la morte sono un’altra cosa. Ma sono partite che vuoi giocare. Sono quelle per cui fai il calciatore: San Siro pieno, ti guarda tutto il mondo".

"Chivu? Molto preparato, con idee chiare, sa spiegare bene le cose alla squadra e si vede. Prendere una squadra come l’Inter dopo quello che è successo l’anno scorso, dopo una finale di Champions persa in quel modo, non era facile. Avere dieci punti di vantaggio a questo punto della stagione è tanta roba". Purtroppo l'Inter ha abbandonato la Champions, in una serata partita con il saluto a Vieri e Ronaldo. "Sensazione? Bellissima. Dopo quasi 25 anni tornare a San Siro e vederlo ricevere un premio dall’Inter è stato emozionante. Con Ronnie siamo legatissimi e lo saremo per sempre. Il derby più bello? Scelgo quello vinto contro il Milan 1-0, con gol di ginocchio".