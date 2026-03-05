Hakan Calhanoglu punta ad essere titolare nel derby di Milano, pur avendo nelle gambe un'ora o poco più, secondo il Corriere della Sera. Vuole essere il leader dell'Inter che sarà senza Lautaro Martinez e con Barella e Thuram in un momento poco brillante.

Sa che potrebbe essere il suo ultimo derby, dopo l'estate scorsa passata in mezzo ai rumors di un addio in direzione Galatasaray, se non fosse che i turchi non hanno mai nemmeno avvicinato la cifra (20 milioni) richiesta dall'Inter. A giugno, con un solo anno alla scadenza del contratto e con alle spalle un'altra stagione di alti e bassi fisici, il club non farà carte false per il rinnovo e il giocatore sa che a Istanbul potrebbe guadagnare di più.