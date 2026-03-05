Con il derby di Milano che per l'Inter sarà nuovamente fuori casa, dato che a riempire le tribune saranno gli abbonati del Milan, il rischio per Alessandro Bastoni è un'altra gara in mezzo ai fischi. Ci ha fatto l'abitudine, sottolinea Tuttosport, ormai è diventata una moda, come se fosse l'unico simulatore della Serie A.

Sarà un'altra prova difficile, forse decisiva, vista la posta in palio. E questo, secondo il quotidiano (che ricorda quando nel 2007 la stessa sorte toccò al "traditore" Ronaldo), potrebbe influire più di quanto non sia accaduto contro Como e Lecce. Fino ad oggi, le reazioni dei tifosi in trasferta hanno fatto un baffo all'interista.