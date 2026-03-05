Uno degli uomini più importanti della carriera di Radja Nainggolan è Luciano Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma e dell'Inter. Il rapporto con il tecnico di Certaldo è uno degli argomenti trattati dal Ninja ai microfoni di Sportium.fun: "Il mister mi ha chiuso a Trigoria di notte. Non mi ricordo esattamente il motivo, forse una partita importante o una punizione - racconta il belga -. Mi disse: 'Adesso tu questa settimana dormi qui perché non voglio che esci'. Lui dormiva nella camera accanto e ogni sera, fino alle dieci e mezza, veniva a controllare che fossi in camera perché aveva paura che scappassi. Poi però ho giocato male, era meglio lasciarmi libero. Dicevano che se non bevevo e non fumavo potevo giocare al Real, ma senza il mio stile vita non avrei avuto la mia felicità e non avrei reso come ho reso".
Perché era speciale?
"Avevamo una sintonia bellissima. È stato l'allenatore più forte che ho avuto in carriera. La sua visione di calcio era scritta sulla mia pelle. Come persona è molto particolare, ma quando ti vuole bene, ti vuole bene. Quando senti la sua fiducia, capisci che persona è, però non è uno che accetta facilmente tutti quanti. Costruisce certi tipi di rapporti con un paio di giocatori e quando fai parte di questi senti cosa ti può dare. Io con lui ho avuto questo rapporto".
Sull'addio alla Roma e il trasferimento all'Inter.
"Come uomo sono uno che deve stare bene con sé stesso tutti i giorni. Non ho mai avuto problemi a dire quello che penso. Potevo rimanere ma poi è arrivato il direttore Monchi, che voleva fare la sua squadra, perché il genio di Siviglia pensava di poter costruire in Italia una squadra come voleva lui. Voleva vendere tutti i giocatori di Sabatini. Quando l'ho saputo gli ho detto che avrei deciso io dove andare. Sarei potuto rimanere ma gli ho detto che non sarei riuscito a salutarlo tutti i giorni, voleva fare il finto amico. Sento ancora tanto affetto dai tifosi della Roma. L'Inter era una squadra dove ho sempre voluto giocare. Quando mi hanno chiesto se fossi contento di essere all'Inter ho risposto che ero più triste di essere andato via dalla Roma".
Come mai non è mai voluto andare alla Juventus?
"A me piaceva Football Manager e io non prendevo mai la squadra più forte. Quando una società come la Roma vince lo scudetto sarà festa per vent'anni, mentre alla Juve lo devi vincere ogni anno. È diverso come sentimento. E poi c'è il discorso arbitri. L'ho provato sulla mia pelle. Quando hanno inaugurato la Juventus Stadium, col Cagliari ci ho giocato e ricordo una partita che pareggiammo 1-1 con un rigore inesistente a favore della Juve. Poi arrivo alla Roma: prima partita allo Juventus Stadium, perdiamo 3-2 con due rigori fuori area, e c'è stata la stessa storia con la Roma. Lo hanno visto tutti, è la verità solo che non tutti riescono a dirlo. Ed è da lì che mi nasce questa sensazione".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 20:35 Lautaro: "L'Inter è passione. Vincere il Mondiale emozione più grande, ma ho ancora un sogno: la Champions"
- 20:15 De Winter e Akanji, derby al centro della difesa. Ma in universo parallelo giocherebbero a maglie invertite
- 20:00 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria contro l'Inter importantissima, venivano da undici successi consecutivi"
- 19:45 CF - Milan-Inter, San Siro sold-out e record d'incasso rossonero. Il derby della Seconda Stella scivola al 3° posto
- 19:30 Rabiot: "Voglio vincere con il Milan. Allegri? Con lui bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima"
- 19:15 Inter-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita fino a venerdì. Tutte le indicazioni per i tifosi della Dea
- 19:00 Rivivi la diretta! Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME
- 18:40 SM - Bonny punta il derby: giornata di lavoro individuale, domani è atteso in gruppo
- 18:25 Qui Atalanta - Sospiro di sollievo per Scalvini, ancora ai box De Ketelaere e Raspadori. A metà marzo c'è l'Inter
- 18:10 Maignan carica il Milan verso il derby: "È tutta questione di adrenalina"
- 17:56 Nainggolan: "Addio alla Roma per Monchi, ma ho sempre voluto giocare all'Inter. Mai alla Juve anche per gli arbitri"
- 17:42 Lupo: "Scudetto, per l'Inter ormai è una formalità. Napoli ha delle attenuanti"
- 17:27 Milan, Fullkrug non sta nella pelle: "Derby di Milano tra i più grandi al mondo, non vedo l'ora"
- 17:13 Sassuolo, Carnevali: "Dispiaciuto per l'accanimento dei grandi club verso gli arbitri. Il caso Bastoni..."
- 16:59 Tottenham in crisi, Tudor pensa all’esclusione di Vicario. Futuro in bilico, l'Inter è alla finestra
- 16:44 Bale: "Quando segnai quella tripletta all'Inter dimostrai a me stesso di poter battere i migliori"
- 16:30 D'Ambrosio, la paura è finita: l'ex Inter e la famiglia sono rientrati in Italia da Dubai
- 16:16 Roma in ansia: Dybala si ferma ancora in allenamento per un problema al ginocchio
- 16:02 Ospedale Buzzi, l'Inter finanzia il rinnovamento dello spazio dedicato ai corsi pre-parto. Marotta: "Attenti a sostenere le realtà del territorio"
- 15:48 MVP Serie A di febbraio, niente da fare per Dimarco: il premio va al romanista Malen
- 15:34 Como, Fabregas: "Vorrei sapere quante volte l'Inter ha fatto 0,07 di xG negli ultimi anni. Ritorno? Nulla è impossibile"
- 15:20 Calcagno (presidente AIC): "Bastoni, accanimento eccessivo. La sua integrità prevarrà sulle polemiche"
- 15:06 Rocchi contestato allo 'Stadio dei Marmi', la Carrarese: "Nessun episodio di violenza o aggressione"
- 14:51 Derby di Milano affidato a Doveri: quarto incrocio con Milan e Inter, cosa dicono i precedenti
- 14:37 Piotr Zielinski è il POTM del mese di febbraio: decisivi i due gol
- 14:21 Antonini: "In questo derby c'è una squadra che ha niente da perdere. Dimarco? Top player, non uscendo al 60'..."
- 14:07 Qui Milan - Allenamento a Milanello verso il derby: lavoro personalizzato sul campo per Bartesaghi
- 13:52 Sky - Concesso un giorno di riposo, ma Chivu e lo staff saranno ad Appiano. Da domani si prepara il derby
- 13:38 Fumagalli dopo il gesto di fair play in Reggiana-Sudtirol: "Bastoni crocifisso nonostante le scuse, va capito"
- 13:24 Materazzi: "In carriera ho baciato solo le maglie di Inter, Perugia e Nazionale. Triplete dopo la disfatta del 2002 la chiusura di un cerchio"
- 13:10 Derby 1983, Serena smentisce Collovati: "La moviola assegnò il gol a me, tu sei andato subito dai giornalisti"
- 12:56 Finalissima in Qatar, la UEFA non sta prendendo in considerazione sedi alternative. Decisione entro la fine della prossima settimana
- 12:42 Petardo contro Audero: revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 19enne tifoso dell'Inter
- 12:28 UFFICIALE - Inter e WTW rinnovano la partnership fino al 2028. Ricci: "Fondamentale consolidare un ecosistema di partner d'eccellenza"
- 12:14 Varane: "Il futuro di Nico Paz? Ecco il mio consiglio. Sul Real dico che..."
- 12:05 Milan-Inter, Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri. Al VAR la coppia Abisso-Di Bello
- 12:00 Desideri: "Fuori rosa per aver dato dello stron*o a Suarez. Che rimpianto la finale persa con l'Inter!"
- 12:00 Verso MILAN-INTER, novità BONNY! FORMAZIONE già FATTA. Chi paragona i casi BASTONI a LUKAKU...
- 11:45 Collovati: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Ma cosa si aspettava Chivu dopo il Bodo?"
- 11:30 CdS - I numeri parlano chiaro: senza Lautaro, tutti segnano meno
- 11:16 Milan, Pavlovic: "Scudetto? Nulla è ancora finito. Su Pio Esposito posso dire che..."
- 11:02 GdS - Oaktree, obiettivo raggiunto: ora la gestione dell'Inter è sana e pesa meno pure l'uscita dalla Champions. Rispetto all'anno scorso...
- 10:48 CdS - Chivu ha già scelto l'Inter anti-Milan: strategia che parte da lontano
- 10:34 Vieri: "Vi racconto il mio derby più bello. Parole di Leao? Vita e morte sono un'altra cosa, ma..."
- 10:20 Corsera - Inter, Calhanoglu titolare: il turco all'ultimo derby? La situazione tra rinnovo e addio
- 10:06 Ranocchia: "Derby decisivo solo se vince l'Inter. Mai avuto dubbi su Chivu perché..."
- 09:52 TS - Bastoni rischia un derby come Ronaldo. Ha fatto il callo ai fischi, ma...
- 09:38 TS - Calhanoglu-Zielinski, sarà un'Inter di palleggio. Il turco titolare in campionato dopo otto gare
- 09:24 TS - Il derby di Esposito: Pio affronta il Milan per un'altra prima volta
- 09:10 Mauro: "Ridicoli i fischi a Bastoni, ma Chivu mi ha deluso. Ecco perché oggi si simula di più"
- 08:56 Capello: "Chivu-Allegri uno scontro generazionale. L'Inter, a Como, stava già pensando al derby: ne deduco una cosa. Lautaro ko? C'è poco da lamentarsi"
- 08:42 GdS - Bastoni fischiato: Gattuso detesta una cosa. E dall'Inter fanno notare che...
- 08:28 GdS - Lautaro lavora a parte: ha messo nel mirino una partita per tornare in campo
- 08:14 GdS - Chivu sorride: il polpaccio di Bonny sta bene e domani sarà in gruppo. Oggi niente allenamento
- 08:00 Atalanta, contusione al ginocchio per Scalvini: esami nelle prossime ore
- 00:00 Una domanda da fare a Chivu dopo Como-Inter
- 23:51 Martorelli: "Chivu, l'autostima è importante. E chi avrebbe avuto il coraggio di lanciare Esposito?"
- 23:37 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: terza sanzione per Amerighi, prima per Berenbruch
- 23:23 Serie A, è Vergara la Rising Star di febbraio. De Siervo: "Bravissimo a convincere un tecnico come Conte"
- 23:11 Stramaccioni: "Se il Milan vince il derby può riaprire il campionato. Inter, col Bodo partita storta"
- 22:55 Semifinale Coppa Italia, l'Atalanta riprende due volte la Lazio: sentenza rimandata, finisce 2-2 all'Olimpico
- 22:41 Parma Primavera, Corrent: "Tenuto testa all'Inter anche in 10 contro 11, avremmo meritato di vincere"
- 22:27 Cordoba: "Era dura per l'Inter riprendersi dalla batosta dell'anno scorso. Bravo Chivu e brava la società"
- 22:12 Ferrara: "Derby, se guardo le rose l'Inter ha qualcosa in più. Poi come partita è impronosticabile"
- 21:57 Giuseppe Rossi: "Bastoni fuori dalla Nazionale? Che stron..ta! La colpa di tutto questo è del VAR"
- 21:43 Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex Inter Sarìn Di Vincenzo all'età di 84 anni
- 21:29 Verso il derby, il Comitato per l'ordine pubblico rafforza la sicurezza per le tensioni in Medio Oriente
- 21:15 Vicario, la pista Inter resta la più forte: previsti in questo mese nuovi contatti per agevolare l'affare
- 21:00 L'ex Inter Pirola: "L'Olympiacos è un grande club, non ho tutta questa fretta di tornare in Italia"
- 20:45 Cittadella, Iori: "C'è dispiacere per il risultato. Non ricordo grossi pericoli dall'Inter"