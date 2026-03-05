La UEFA ha fatto sapere che, al momento, non sono state prese in considerazione sedi alternative per la disputa della Finalissima tra Spagna e Argentina, in programma a Lusail, in Qatar, il prossimo 27 marzo. Una decisione definitiva, scrive RTVE, sarà comunicata entro la fine della prossima settimana.

Fonti di Nyon hanno spiegato, alla luce della situazione geopolitica che si è venuta a creare in Medio Oriente dopo l'intervento militare lanciato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran sabato scorso, UEFA, Conmebol e FIFA sono in costante contatto con le autorità qatariote.