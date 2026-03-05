Niente derby per Lautaro Martinez, uno che queste partite le giocherebbe pure da infortunato (lo scorso anno, gol e rigore procurato col Barcellona in Champions da stirato...)

"Lautaro starà fuori ancora un po'", aveva assicurato Cristian Chivu dopo Como-Inter. "L'argentino non è proprio vicinissimo al ritorno in campo ma punta a tornare per l’ultima trasferta prima della prossima sosta per le nazionali, quella contro la Fiorentina del 22 marzo. Il Toro prosegue con il percorso di recupero: terapie e il lavoro a parte", riferisce la Gazzetta dello Sport.