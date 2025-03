Tra gli osservatori speciali della sfida tra Feyenoord e Inter c'è anche il doppio ex Luc Castaignos, raggiunto alla vigilia del match anche dall'emittente olandese ESPN, dove ha ripercorso quella che è stata l'annata che lo ha portato all'attenzione dei nerazzurri, quando segnò 15 gol in una squadra non eccelsa: "Non abbiamo giocato come dovrebbe sempre fare il Feyenoord, ma a livello personale è andata molto bene. Sembra egoistico, ma tu sei un attaccante. Allora sarai sempre giudicato in base a ciò che metti in rete. Quindi per me è stata una stagione fantastica."

Nel 2011, arrivò la cessione: "Il Feyenoord aveva bisogno di soldi, punto. Non c'era alcuna trattativa possibile. Il direttore tecnico Leo Beenhakker è stato onesto: 'È meglio per il club se te ne vai'. Io stesso volevo segnare più gol possibili al Feyenoord. In una fase più sana, le cose sarebbero andate diversamente".