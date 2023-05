Finale amaro per Cesare Casadei nella sua esperienza al Reading. La vittoria per 1-0 dell'Huddersfield nei confronti dello Sheffield United nella gara disputata ieri sera ha infatti matematicamente condannato i Royals alla retrocessione in League One, terza serie del campionato inglese, assieme a Blackpool e Wigan. Si chiude quindi con questa nota negativa l'esperienza del ragazzo romagnolo di scuola Inter, che fra poco tornerà al Chelsea per fine prestito.