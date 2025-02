La giocata d'autore di Ivan Perisic tiene vive le speranze del PSV Eindhoven di strappare il visto per gli ottavi di finale di Champions League in vista del ritorno dei playoff contro la Juventus nei Paesi Bassi. Anche il tecnico del club biancorosso Peter Bosz sottolinea come il risultato sia apertissimo: "Non è ancora finita. Anche i ragazzi avevano quella sensazione: avremmo potuto ottenere di più. Rispetto a cinque mesi fa, questa è stata davvero una partita. Abbiamo avuto difficoltà nei primi cinque minuti, ma poi abbiamo preso l'iniziativa. Abbiamo adattato la nostra difesa, ci siamo tranquillizzati e abbiamo preso in mano la partita. Nel secondo tempo abbiamo segnato un gran gol, poi purtroppo è arrivato quel gol nel finale che rende tutto più amaro. Soprattutto perché loro non hanno avuto molte occasioni".

A proposito del gol dell'ex interista, Bosz ha affermato: "Una giocata che gli ho visto fare in passato. Pensi che stia per fare un tiro al volo, ma poi piazza con calma la palla nell'angolo più vicino. È stato un gol bellissimo, ma non solo. Ha giocato bene per tutta la partita e ha mostrato la sua classe".