Nel corso di un intervento a Sky Sport, Beppe Bergomi ha elogiato con parole entusiaste l'impatto di Pio Esposito con la maglia della Nazionale, anche ieri evidente dal momento del suo ingresso in campo contro l'Irlanda del Nord: "Quando entra Pio Esposito si accende subito, dà una scossa. Tutti si muovono meglio, tutti riescono a combinare in modo diverso perché lui viene incontro e lega il gioco mentre Kean attacca la profondità. Dà tempi di gioco anche agli inserimenti dei centrocampisti. E poi ha un'elettricità unica questo ragazzo che è del 2005 e ha la testa sulle spalle, sa capire e interpretare il proprio ruolo sia in Nazionale sia nell'Inter. E quindi è da tenere assolutamente in considerazione. Non so se contro la Bosnia partirà dall'inizio ma sicuramente a gara in corso potrà essere utile. Veramente bravo, bisogna fargli i complimenti perché è al primo anno di Serie A e quando è entrato in Nazionale ha fatto quasi sempre bene"

Il discorso va poi su Alessandro Bastoni: "Per Bastoni non è un momento facile, ha dato grande disponibilità. Ricordo che a Udine era squalificato ma è rimasto con la squadra, ha senso di attaccamento. Per lui giocare in questo momento non è semplice ma ha voluto esserci e continuo a pensare che questo ragazzo sia un campione, come lo sono tutti quelli che indossano la maglia della Nazionale. Non credo che ieri abbia disputato una grande partita, perché era anche un ruolo insolito che gli impediva di sganciarsi. Ma l'ha fatto con grande diligenza, non ha mai rischiato o concesso nulla. Questo va sottolineato, così come l'amore che ha avuto Tonali nel recuperare in fretta, sono segnali per fare gruppo, un gruppo che vuole giocare da squadra"