Con la fine del prestito di Davide Calabria e l’età di Lorenzo De Silvestri che avanza, il Bologna è alla ricerca di un nuovo terzino destro da consegnare a Vincenzo Italiano in questo calciomercato estivo. Il DS felsineo Giovanni Sartori, riferisce il Corriere dello Sport, ha messo in cima alla lista delle preferenze Amar Dedic, talento 22enne cresciuto nel Salisburgo col quale ha collezionato anche presenze in Champions League, prima di lasciare l'Austria per accasarsi all'Olympqiue Marsiglia a gennaio, un prestito di sei mesi con qualche difficoltà di ambientamento e chiuso senza troppi convenevoli.

Non mancano le alternative, a partire da Alessandro Zanoli, rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa. Oltre ad altri due giovani italiani: Tommaso Barbieri della Cremonese e Mattia Zanotti, prodotto della cantera dell'Inter ora in forza al Lugano nel massimo campionato elvetico. Zanotti è al momento impegnato con la Nazionale U21 negli Europei di categoria.