Alla vigilia del match di campionato di San Siro contro il Milan, l'allenatore del Como Cesc Fabregas risponde nettamente in conferenza stampa a domanda precisa su quale sia la squadra più forte del campionato: "L'Inter, hanno giocato tanto insieme". Sulla gara di domani e sulle prospettive del club lariano aggiunge: "Noi in realtà non siamo una big, anche se i numeri dicono che dovremmo stare più in alto. Non abbiamo la stabilità da top club, ma a Como contro il Milan la mia sensazione è che in una partita top il Milan anche soffrendo la nostra forza e partita, fosse tranquillissimo. Questo te lo dà solo l'esperienza. Noi proveremo a fare una grandissima gara, contro la seconda in classifica".