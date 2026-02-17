Sky Sport ha raccolto il parere di Martin Aleesami, ex giocatore del Palermo oggi colonna del Bodo/Glimt, in vista della partita di domani contro l'Inter: "Siamo fermi in campionato, però abbiamo tempo per preparare le partite. Stiamo bene, sarà una bella sfida".

Freddo e sintetico, voi siete abituati a giocare in queste condizioni. Sarà un vantaggio per voi?

"Non so se sarà un vantaggio, di certo è diverso. Però è sempre lo stesso sport, giochiamo 11 contro 11. Per l'Inter sarà diverso però oggi non fa così freddo. Sarà un po' più difficile per loro".

Quante possibilità avete di passare il turno? E ci credete?

"Certo che ci crediamo, abbiamo battuto Manchester City e Atletico Madrid. Noi ci crediamo, facciamo questa partita poi andiamo a San Siro. Non parliamo di vincere, ma di fare buone performance. Dobbiamo fare una buona prestazione contro una squadra forte".

Quali sono i pericoli principali?

"Per me l'Inter è una squadra completa. Ho visto la partita con la Juve, hanno esterni, attaccanti e centrocampisti forti e di qualità, e anche difensori di alta qualità. Hanno fatto due finali di Champions, lottano per vincere il campionato. Sarà una grande sfida".

Cosa pensate all'estero di quello che è successo con Bastoni?

"Sono juventino da piccolo, per me è stata brutta. Poi l'arbitro può fare errori, però fa parte del calcio. Bastoni è stato più intelligente. Però credo che questa cosa del doppio giallo vada cambiata".

Dirai qualcosa a Bastoni?

"Vedremo, certo ha fatto bene per la sua squadra".

Che ricordi hai di Palermo e dell'Italia?

"Sono stato da dio, bellissima città. Spero di rivederli in Serie A".