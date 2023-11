Si avvicina la sfida di ritorno di Champions League contro l'Inter, ma Gerhard Struber, allenatore del Salisburgo, chiede ai suoi uomini di non pensare ancora all'impegno europeo perché domani i Roten Bullen dovranno affrontare una trasferta insidiosa contro il WSG Tirol a Innsbruck: "Il WSG è un avversario pericoloso, soprattutto a causa della sua situazione attuale. Andremo in campo con il chiaro obiettivo di fare la nostra partita per ottenere tre punti importanti", le parole del tecnico in conferneza stampa.