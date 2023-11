Vincere le ultime otto gare dell'anno per chiudere un 2023 da incorniciare. Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, non si pone limiti guardando al prossimo futuro, tra Liga, Copa del Rey e Champions, con grande ambizione: "Vogliamo tutto, guardiamo tutti il ​​calendario e vediamo che ne restano otto prima della fine dell'anno. Dobbiamo affrontarle con calma e tranquillità, pensando a una sfida alla volta. Ma ovviamente stiamo pensando a migliorare in campionato, a restare primi in Champions League e al passaggio in Coppa".