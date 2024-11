Si prospetta un lungo stop per Eljif Elmas, centrocampista macedone dell'RB Lipsia, infortunatosi nel corso dell'ultimo match di Nations League contro la Lettonia dopo appena 24 minuti di gioco. Il rischio per l'ex giocatore del Napoli, che ha accusato una lesione muscolare della quale va comunque ancora acclarata la gravità, è di restare fermo almeno fino alla pausa di Natale: di sicuro, non sarà a disposizione di Marco Rose per il match di Champions League contro l'Inter.