Il Porto è completamente focalizzato sull'impegno di campionato che lo attende domani contro il Rio Ave, per evitare che la distrazione europea possa diventare fatale nella corsa al titolo. Lo ha assicurato Sergio Conceição, tecnico dei Dragoes, nella conferenza stampa odierna: "Tutto quello che dico qui a voi è uguale a ciò che dico nello spogliatoio - le parole del portoghese ai giornalisti -. No ci sono strategie, il messaggio è lo stesso, anche perché la maggior parte dei giocatori sta guardando la conferenza stampa (ride, ndr). È questo il messaggio che trasmetto: l'allerta, che siamo vivi, che il Rio Ave per noi è la Champions. Questi sono tre punti fondamentali per noi perché altrimenti la brillante vittoria che abbiamo ottenuto all'Alvalade con lo Sporting Lisbona non ha senso".