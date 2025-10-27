Tra poco più di una settimana il Kairat Almaty sfiderà l'Inter in Champions League. Nel frattempo la formazione kazaka si è laureata campione nazionale e il presidente Boranbaev ha parlato così del gioiellino Dastan Satpaev: "Fino al compimento dei 18 anni non potrà trasferirsi in Inghilterra, quindi la prossima stagione resterà con noi, giocherà la prima metà della stagione con il Kairat fino a giugno-agosto, e poi si unirà alla prima squadra del Chelsea".