Vince e convince la Real Sociedad: 3-1 sul Benfica. Baschi a 10 punti, lusitani eliminati dalla Champions League. Succede tutto nei primi 45'. Anzi, ancor prima, considerando che Merino e Oyarzabal archiviano praticamente la contesa dopo 11'. Poco più tardi ci sarebbe anche la ghiotta opportunità per il tris, ma Merino segna con un tocco di mano galeotto. Tris che arriva al 21': portoghesi in balìa degli spagnoli: Barrenetxea chiude la pratica. Alla mezz'ora Mendez fallisce il rigore del poker; nella ripresa Rafa Silva accorcia le distanze, ma la Real Sociedad conquista senza discussione i tre punti, volando provvisoriamente in testa a quota 10.

Ha giocato alle 18:45 anche il Napoli: 1-1 contro l'Union Berlino. Al vantaggio di Politano ha risposto Fofana a inizio secondo tempo.