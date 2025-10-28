Impegno in Coppa di Germania per il Borussia Dortmund, avversario dell'Inter all'ultima giornata della League Phase di Champions League. Nei sedicesimi di finale i gialloneri non vanno oltre l'1-1 contro l'Eintracht Francoforte, in vantaggio davanti ai suoi tifosi con Knauff dop appena 7': il pareggio arriva invece ad inizio secondo tempo con la rete di Brandt. Tra tempi regolamentari e supplementari il risultato non cambia e si va ai calci di rigore: alla fine gli undici metri premiano i ragazzi di Kovac con il punteggio di 4-2. 

Sezione: Eurorivali / Data: Mar 28 ottobre 2025 alle 21:20
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
