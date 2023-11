"Abbiamo giocato una buona partita su un campo difficile. Abbiamo giocato sabato e i giocatori hanno fatto bene. In allenamento abbiamo giocato diversamente. Abbiamo giocato il miglior calcio possibile. Abbiamo creato occasioni, abbiamo segnato nei momenti giusti" ha detto Roger Schmidt, allenatore del Benfica, in conferenza stampa post-gara con l'Arouca in Coppa di Lega portoghese. "Abbiamo avuto delle belle occasioni nel primo tempo e anche nel secondo, ma dobbiamo sempre rispettare gli avversari" ha continuato.

Sui giocatori infortunati e sui recuperi aggiunge:

"Nelle ultime settimane abbiamo qualche infortunio, alcuni giocatori non sono al meglio. Abbiamo sempre giocato con lo stesso modulo, ma in questo momento abbiamo Bah non disponibile, Bernat e Jurásek stanno rientrando da un infortunio e non sono al meglio. Altri giocatori sono in ottima forma, come Morato. Ho cinque difensori centrali eccellenti. Se giochiamo sempre con una linea a quattro, possono giocare solo due. Morato è un giocatore di grande qualità, così come Otamendi e Antonio Silva, quindi se giocano sempre non sarà facile per lui ottenere minuti. Loro sono stati bravi tatticamente, noi abbiamo giocato bene in difesa, non abbiamo preso gol, Morato ha giocato molto bene e alla fine abbiamo dimostrato che anche con questo modulo possiamo giocare un bel calcio. È una cosa che potremo sfruttare in futuro".

Poi ha aggiunto: "Di Maria sta rientrando dall'infortunio, anche Guedes. Rafa ha giocato una partita intensa sabato, c'erano solo due giorni a disposizione per riposare. Abbiamo una buona panchina, siamo riusciti a usarla al momento giusto e gli altri giocatori hanno potuto riposarsi un po'. Con le sostituzioni abbiamo acquisito nuove energie. È fantastico anche per noi che Cabral abbia segnato ancora".