Alla ricerca di rinforzi per Stefano Vecchi e la sua squadra Under 23, l'Inter ha messo nel mirino, secondo le informazioni di FcInterNews.it, due giovani elementi di rango per consolidare la propria difesa. Uno di questi porta un nome già noto nel panorama calcistico nazionale, e non a caso: parliamo infatti di Lorenzo Tosto, classe 2006, militante nella Primavera dell'Empoli. Un figlio d'arte, in quanto il padre Vittorio ha vestito diverse maglie importanti come quelle di Sampdoria, Salernitana, Napoli ed appunto Empoli, guadagnandosi la fama di 'mister promozione' avendo raggiunto per quattro volte il salto di categoria. Lorenzo ha ereditato dal padre il ruolo: è predisposto a giocare a quattro ma lo si è visto anche come braccetto quando Roberto D'Aversa, la scorsa stagione, lo fece debuttare in prima squadra in Coppa Italia.
L'altro nome sui taccuini è quello di un giocatore che ha fatto brillare gli occhi al tecnico che domani sarà avversario dell'Inter di Cristian Chivu a Genova: è Federico Nardin, classe 2007, pilastro della Roma Under 20 che però si è guadagnato l'estate scorsa le simpatie di Daniele De Rossi, che era oltretutto il suo idolo da ragazzino al punto da iniziare come centrocampista per poi scalare in terza linea, e che lo ha portato anche tre volte in panchina coi grandi. Protagonista di tanti trionfi nelle giovanili capitoline, in casa giallorossa ammirano di lui non solo le qualità ma anche la maturità sfoggiata anche in alcune dichiarazioni e la sua capacità di trascinare il gruppo. Grinta che non gli manca, quindi, ideale per affrontare un campionato notoriamente muscolare come la Serie C.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
