La partita per Marco Palestra è complessa e lo sanno tutte le parti all'interno dell'Inter, da Marotta a Cristian Chivu. In questi giorni, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si sta ragionando su un rilancio per avvicinarsi alle richieste dell'Atalanta, che partono da 50 milioni di euro. Sarebbe il segno che il club milanese fa sul serio e chissà che non ci si possa incontrare a metà con i bergamaschi.

Palestra-Inter, la preferenza del giocatore

Uno dei punti di forza dell'Inter è che Palestra sembra intenzionato a restare in Italia, nonostante le lusinghe dei club di Premier League (dei quali si attende un assalto in termini reali) e i bei racconti che Donnarumma gli ha fatto in nazionale su come si sta al Manchester City. Già i 40 milioni messi sul piatto da Oaktree sono comunque una cifra molto importate, che l'Inter ha speso l'ultima volta per Hakimi, un pari ruolo di Palestra, a cui in casa Inter pensano che l'attuale giocatore dell'Atalanta si possa avvicinare più di quanto non possa avvenire con Dumfries.

Palestra-Inter, la contropartita Cocchi

Per convincere l'Atalanta, in ogni caso, nella trattativa potrebbe entrare anche una contropartita tecnica, Matteo Cocchi, classe 2007 che Roberto Samaden, per anni responsabile del settore giovanile interista e ora da qualche anno a Bergamo, conosce molto bene. Ad oggi, però, dai Percassi è arrivata la richiesta di lavorare solo sul cash senza contropartite.