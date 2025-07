In casa Inter la priorità è quella di mantenere Denzel Dumfries: nessuno, in Viale della Liberazione, vuole che qualche altro club si muova in questi nove giorni nei quali è attiva la clausola da 25 milioni di euro per strappare il giocatore neerlandese al club nerazzurro. Ma nel caso l'eventualità si verificasse, allora gli uomini mercato dell'Inter avrebbero già sul tavolo un'alternativa pronta: il nome è quello del brasiliano Dodò, 27 anni a novembre, di proprietà della Fiorentina. In riva all'Arno è appurata la volontà del giocatore ex Shakhtar Donetsk di rinnovare col club viola e allora, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, sono stati già allacciati i primi contatti con l'entourage. L'Inter, così come Juventus e Milan, puntano a inserire nella rosa un terzino destro e Dodò rappresenta inevitabilmente uno dei candidati maggiori: caratteristiche diverse da quelle di Dumfries, da giocatore più assimilabile ad Achraf Hakimi, può comunque rappresentare una soluzione importante per l'Inter.

Oltretutto, l'Inter ha in mano un potenziale jolly che risponde al nome di Sebastiano Esposito, particolarmente appetito dalla Fiorentina ma appetito anche dal Cagliari (mentre è da escludere l'ipotesi Parma). In settimana è fissato un appuntamento tra l'Inter e il suo procuratore per capire il da farsi. L'inserimento del giocatore può rivelarsi una chiave ideale per abbassare le richieste della Fiorentina per Dodò.