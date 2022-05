Siamo ancora lì, stessa situazione cristallizzata anche dopo l'ultimo turno di campionato. Milan a +2 sull'Inter e scudetto sempre in bilico, sebbene i rossoneri siano avvantaggiati non solo dallo scarto di due punti, ma pure dallo scontro diretto (un pari e un ko per Inzaghi). Probabilmente decisiva sarà già la prossima giornata, la penultima, in cui i nerazzurri andranno a Cagliari, mentre i rossoneri ospiteranno l'Atalanta. Sulla carta si tratta di due match tutt'altro che scontati: i bergamaschi cercano ancora punti in chiave Europa; i sardi continuano a sperare nella salvezza. E non sarà banale la cronologia degli eventi: alle 18 di domenica fischio d'inizio per la partita di San Siro, poi alle 20.45 il kick-off in Sardegna. A differenza dell'ultimo turno, quindi, stavolta sarà il Milan a scendere in campo per primo e, come accaduto per Udinese-Inter, la partita dei campioni d'Italia sarà certamente condizionata indirettamente dal risultato di San Siro.

Prima, però, c'è la finale di Coppa Italia in programma domani sera all'Olimpico di Roma. L'avversario è la rivale di sempre, la Juventus, già battuta in Supercoppa e in campionato. Ai bianconeri di Allegri è rimasto l'unica chance di poter alzare un trofeo dopo l'uscita di scena parecchio anticipata dalla lotta scudetto, la rovinosa eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal e, appunto, il ko di San Siro in Supercoppa lo scorso gennaio, con quella rete di Sanchez al 120' che ancora brucia parecchio dalle parti di Vinovo.