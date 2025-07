Il mercato è nel pieno del suo svolgimento e alcuni tasselli stanno andando a comporsi in questa prima metà di luglio. L'obiettivo dell'Inter sarà sempre quello di competere ad alti livelli, come d'altronde ha dichiarato Marotta al termine dell'esperienza al Mondiale per Club, conclusa nel peggiore dei modi. La tensione post-frecciatina sembra stia svanendo e l'obiettivo di Chivu e della dirigenza è quello di iniziare il ritiro di fine luglio nel pieno della lucidità mentale. Non sarà certamente facile archiviare la scorsa stagione, forse la più dispendiosa degli ultimi anni, ma il tecnico ex Parma conosce a menadito gli ingredienti per ripartire con più forza.

L'aspetto mentale sarà a dir poco preponderante per ripartire. Sembra che, alla prova dei fatti, non ci sarà quello stravolgimento (o rivoluzione) che pareva alle porte qualche giorno fa. In queste ore si parla tanto sui social del PSG, definita da alcuni "una delle squadre più forte di tutti i tempi". Inutile fare paragoni con il passato, ma quel che sorprende della truppa di Luis Enrique è proprio il controllo totale della gestione all'interno delle partite. A Monaco l'Inter ha affrontato una squadra 'ingiocabile', in grado di adattarsi a ogni evenienza tattica degli avversari, per poi colpirli senza indugiare troppo.

Ma quel che serve all'Inter è guardare avanti. I tifosi osservano con impazienza quelli che saranno i prossimi movimenti di mercato. Sebastiano Esposito sembra essere molto vicino al Cagliari, mentre per Pio l'Inter ha più volte dimostrato di voler blindarlo.

C'è una differenza fondamentale tra l'Inter e il Napoli (che in questa sessione di mercato si sta verificando). E se da un lato c'è il Napoli che sta facendo un mercato super (De Bruyne, Lang e ne arriveranno altri di quel calibro), in casa nerazzurra c'è da concentrarsi più che altro sul piano mentale. Nuovo tecnico, nuove idee: una ripartenza. Da effettuare con la massima convinzione di tutte le pedine che verranno coinvolte nel progetto. Quello sarà fondamentale!