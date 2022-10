Ok, sapevamo che il passaggio dai 92mila del Camp Nou ai 75mila del Meazza sarebbe stato uno dei fattori a favore, idem il compito per la difesa di ostacolare un mercoledì Lewandowski e la domenica Piatek, eppure l'Inter era chiamata a dare delle risposte in campionato, non scontate, visto il dispendio di energie fisiche e mentali occorso in terra catalana. Considerato poi anche il gap in classifica dalle squadre di vertice, è chiaro che la conquista dei tre punti obbligati esce dal catalogo delle frasi di circostanza e diventa un onere che l'Inter si porterà dietro almeno fino alla pausa del Mondiale. Ospite nel lunch match di San Siro la Salernitana dei miracoli, quella che anche quest'anno ha sfiorato il colpo all'Allianz Stadium, entrando comunque nella storia per il primo episodio arbitrale apperentemente a sfavore della Juventus. La squadra di Inzaghi, confermata quasi in blocco rispetto all'undici anti-Barça, fa la voce grossa dal 1' al 93', il tecnico la mantiene e al termine della partita applaude giustamente i suoi: "Ragazzi concentrati, siamo stati squadra". Sì, forse adesso si può parlare di vera Inter.

Mentre dalle parti della Catalogna non imparano mai nulla, così a oltre 12 anni dal fallimento della remuntada Xavi e Laporta ci ricascano con il proposito di "dejar la piel" ammutolito in campo dall'anima nerazzurra, l'Inter cambia il chip di inizio anno e adesso, come spiegano nelle interviste i calciatori e si nota palesemente in partita, gioca finalmente da squadra. Non sapremo mai cosa si saranno detti nello spogliatoio, o forse sì quando un giorno uscirà l'autobiografia di Correa, di certo nelle ultime tre settimane abbiamo visto un undici più panchina che remano nella stessa direzione. Grande merito anche a Inzaghi che ha tenuto in mano il polso dello spogliatoio, effettuando scelte più che legittime come l'inserimento tra i pali di Onana e non sbagliando più quasi nulla sia in termini di formazione e quindi cambi, sia nel registro comunicativo. L'Inter, quella vera, gioca al Camp Nou per vincere e tre giorni e mezzo dopo non può esserci Salernitana che tenga. Da ciò anche la decisione di confermare per dieci undicesimi la squadra dell'impresa sfiorata al Camp Nou. E i suoi in campo non l'hanno deluso.