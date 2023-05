Più di Barcellona-Inter. Più di Inter-Viktoria Plzen. Più di Porto-Inter. Più di Inter-Benfica. Più di un derby. Più di un derby d'Italia. Più di un euroderby. Inter-Sassuolo è la partita più importante della stagione nerazzurra. Per mille motivi. Vincere aiuta a vincere, ce lo ha ricordato proprio l'Inter nell'ultimo mese e mezzo. La squadra nerazzurra ha acquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi iniziando a vincere. Guai a spezzare la magia, l'entusiasmo.

Inter-Sassuolo si inserisce tra i due euroderby. Un esame di maturità con la squadra nerazzurra che dovrà essere brava ad isolarsi e chiudere i conti anche in campionato. Perché Inter-Sassuolo è una sorta di finale. La prima della stagione (dopo la Supercoppa) in attesa di quella di Coppa Italia e con magari un'altra a Istanbul. Dopo il pari della Lazio contro il Lecce ancora di più.



La storia, quella che l'Inter di Simone Inzaghi sta cercando di scrivere, dice che il Sassuolo è anche una bestia nera che spesso rovina i piani e le feste all'Inter. Ecco perché quella di domani sera a San Siro è una finale. E chi scenderà in campo dovrà affrontarla così. Con ogni probabilità Inzaghi si affiderà anche a chi ha giocato di meno. In una finale le motivazioni vengono da sè. Al resto ci penserà San Siro. E allora portiamoci a casa la seconda finale della stagione e continuiamo a sognare.