Nessuna sorpresa, il tifoso nerazzurro sapeva già come sarebbe finita" si legge nell'atto conclusivo dello scorso editoriale di FcInterNews.it in riferimento al drammatico epilogo del discorso Mondiali per l'Italia di Roberto Mancini. Un discorso che per tanti versi ha spesso rimandato a quella Inter che tanto sta facendo bramare i nerazzurri nel recente periodo. Costruire, creare, sbagliare... e nel calcio è risaputo: gol sbagliato fa sempre rima con gol subito. Con la Macedonia l'Italia, come l'Inter, ha costruito, ha creato, ha sbagliato... e come da copione ha subito gol, al 92esimo. Due tiri in porta, un gol. È la dura legge del calcio, o per meglio dire una delle tante dure leggi del calcio, quella secondo la quale spesso e volentieri raccogli meno di quanto semini. Raro il contrario, e nelle rare volte in cui accade, è inevitabile che a rimanere nelle memorie è quasi sempre quando il raccolto risulta inferiore rispetto alla semina, mai il contrario. D'altronde nessuno, o quasi, sognerebbe mai di mettere in discussione l'Europeo portato a casa dall'Italia lo scorso luglio. Un'Italia fatta praticamente dagli stessi uomini che lo scorso giovedì hanno mancato l'appuntamento più atteso degli ultimi otto anni e ancor di più dopo la già clamorosa assenza al Mondiale di Russia del 2018, edizione nella quale gli azzurri furono i grandi assenti per via di quel maledetto Italia-Svezia del novembre 2017.

Lo 0-0 di San Siro aveva dato ragione all'1-0 della Friends Arena, regalando alla storia un verdetto amarissimo: per la prima volta l'Italia non si qualificavano al torneo di calcio più importante del mondo. Un terremoto dal magnitudo altissimo che lasciava presagire una scossa tanto forte da radere al suolo il sistema che faceva ben sperare in una rifondazione. Rifondazione che, mano a fatti e numeri, come si poteva sospettare non è mai realmente avvenuta e al contrario, ben mascherata da un susseguirsi di riforme che pian piano hanno finito per relegarla in un dimenticatoio. Mai più una Caporetto del calcio, mai più un Italia-Svezia, si era detto. Ma il mai fa presto a tramutarsi e dimenticare non equivale ad eliminare il problema e come ogni problema occultato piuttosto che risolto all'alba del Mondiale della rivalsa, velo di Maya spezzato ed eccolo il problema: tornato in superficie e più grande e spaventoso che mai. Eppure oggi, seppur indignati, demoralizzati, preoccupati e un tantino spaventati da una tale pochezza, rivangare e infierire risulterebbe persino banale: il verdetto del Barbera tant'è e non ammette rimedio. Non sul momento almeno. A giudicare dalle parole spese nelle ultime quarantotto ore infatti non sembrano esserci particolari mea culpa provenienti da palazzo e, come da marchio tipicamente made in Italy, il primo a finire sul banco degli imputati è (quasi esclusivamente) il tecnico.