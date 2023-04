Il giorno del giudizio è arrivato. E no, non parliamo del celebre romanzo scritto nel Novecento da Salvatore Satta, ma dell’Inter e di Simone Inzaghi, questa sera contro il Benfica chiamati a rispondere presente nella notte più importante della storia recente nerazzurra e della carriera dell’allenatore piacentino, finito nuovamente nel mirino della critica dopo l’ennesimo pesante ko stagionale. Contro il Monza è arrivata l’undicesima sconfitta in campionato, un dato che racchiude il disastro combinato in campionato da un’Inter che al momento è fuori dalla zona Champions League ed al quinto posto in classifica (in attesa di capire anche quale sarà la decisione del Collegio di garanzia sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus, a proposito di ‘giorno del giudizio’…).

La distanza dal Napoli è incolmabile da tempo, ma adesso è anche il quarto posto ad essere in bilico: la Lazio vola, la Roma si stacca, il Milan campione d’Italia resta avanti di due punti, la Juventus spera in buone notizie dalle aule di tribunale e l’Atalanta è lì, subito alle spalle. Tradotto, non è da escludere uno scenario con quattro squadre in lotta per un solo posto. Parliamoci chiaro: senza la qualificazione alla prossima Champions sarà fallimento, a meno che non succeda l’impensabile in quel di Istanbul. Perché no, non basterebbero la dolce vittoria della Supercoppa nel derby di Riyadh e l’eventuale bis in Coppa Italia per cancellare la delusione ed i preoccupanti problemi economici - e quindi sportivi - che ne conseguirebbero. E sentir circolare voci su un eventuale ‘bonus’ in caso di raggiungimento dell’obiettivo aziendale risulta semplicemente ridicolo, per non dire umiliante.