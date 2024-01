Ennesimo record dell'Inter di Inzaghi: fischiato rigore al portiere per fallo di mano! Eh sì, siamo ormai a questo punto. Quanto accaduto a Firenze ha del clamoroso: per la prima volta nella storia del VAR, un arbitro che vede correttamente in campo viene richiamato all'OFR per... sbagliare.

Aureliano aveva visto bene: Sommer non fa mai fallo su Nzola. Ma da Lissone lo richiamano e gli mostrano un'immagine poco chiara. Solo quella. Eppure ci hanno sempre spiegato che, in caso di mancata evidenza per il "chiaro ed evidente errore" deve restare la decisione di campo. Domenica sera no: contro protocollo e pure in maniera dozzinale, perché nessuno mostra all'arbitro l'immagine dirimente, quella che certifica l'anticipo di Sommer sul pallone. Immagine che, invece, già circolava liberamente sui social...

E che la scelta fosse sbagliata lo certifica pure un precedente recente, quello di Cagliari-Frosinone, quando Pairetto inizialmente concede rigore ai padroni di casa per poi tornare sui suoi passi una volta richiamato all'OFR. "Se ha preso prima la palla non è rigore", si diceva nel dialogo arbitro-VAR. "Se fosse stato dato questo rigore sarebbe stato abbastanza clamoroso", commentava Pardo durante la puntata di 'Open VAR' su DAZN. "Classica situazione di palla contesa tra attaccante e portiere: chi arriva prima vince. Arriva prima il portiere, l'arbitro in campo ha percepito il contrario e sa già che sarà richiamato qualora le immagini evidenziassero l'opposto", confermava Gervasoni, uno dei vice di Rocchi all'AIA.

Record totale. Peggio di Abisso con D'Ambrosio. Surreale.