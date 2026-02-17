Daniel Siebert, 41enne esperto di scienza dello sport di Berlino, arbitro internazionale dal 2012, sarà l'arbitro designato a dirigere l'andata del playoff di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter in programma mercoledì all'Aspmyra Stadium. Siebert in questa stagione di Champions League ha diretto già il Napoli nella rovinosa partita persa 6-2 ad Eindhoven e il pareggio per 1-1 tra Juventus e Sporting Lisbona.

Sono due i trascorsi con l'Inter per Siebert: la vittoria contro il Ludogorets nell'Europa League 2019-2020 per 2-1 a San Siro e la sconfitta contro il Real Madrid in Champions league per 1-0 nel settembre del 2022